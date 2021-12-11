高雄展覽館11日舉辦「智慧會展4.0X科技新動能」暨「5G智慧場館應用說明會」，安益集團總裁涂建國以德國漢諾威的Deutsche Messe的實例指出，與電信商合作展館區域，建置建置150萬平方公尺5G訊號涵蓋範圍，提出5G全球創新育能體驗中心，供產學研究單位進駐測試，規劃5G自駕車的體驗路線打造「未來移動的科技平台」，就是把展館作為產業發展平台，簡單來說，就是把會展專業，延伸為智慧科技服務。

涂建國表示，安益集團具有豐富的國際會展整合經驗與資源，我們預見5G和沉浸式體驗的未來，高雄展覽館已具備5G專網的條件，結合高雄體感科技及內容產業的能量，創造更多的文化科技未來想像。

他期待利用5G智慧場館展優勢、以及身為大型展會集團的經驗，與資策會、仁寶公司、富鴻網等技術大廠共同合作，建立更多會展與科技跨領域整合的成功典範。

貿易局副局長李冠志表示，台灣會展產業受到疫情的嚴重衝擊，但，危機也是轉機，在全球疫情催化之下，會展產業正快速進行數位轉型，虛擬及實體並存的混合型會展活動，將成為主流，而強化與會者互動、數位創新及建立新商業模式，將成為未來辦理會展活動的重要課題，經濟部希望透過透過5G智慧場館，以多元豐富且科技新穎的會展活動規劃，讓參與者為之驚艷，創造難忘的體驗，讓世界看到台灣的產業實力。

他說，藉由會展活動的舉辦，做為我國產業與技術邁向國際的最佳管道，帶動在地科技及製造的優勢產業，蓬勃發展。

李冠志指出，我們正進行數位展覽科技的實證研究，利用數位科技整合線上及實體展覽活動，做為發展智慧展覽的良好基礎，也可能在未來整合我國各展館，實現「異地共展」的願景，優化並打造數位化的智慧場館，提升我國會展產業動能與創新價值，強化我國展覽產業國際競爭力。

仁寶電腦副總梁志賢表示，仁寶跨領域的「開放XR Cube雲端服務平台」，已建置統一的通用API與單一裝置介面，能支援包含符合OpenXR標準的多項終端設備，以虛實整合互動的架構，打造「元宇宙」在各產業與民眾生活新情境。

同時，仁寶5G智慧應用解決方案從5G RAN (含小基站及邊緣運算電腦MEC)、5G 通訊模組、5G 無線網路分享器到5G智慧穿戴裝置等終端產品。

XR Cube也可與高展館5G專網，一起打造新的會展技術，例如異地講者浮空投影、自由視角VR360、AI人流分析，大場域多人互動，或是因應疫情產生的線上論壇、演唱會等等，透過AI以及XR Cube雲端服務與各式的終端結合，建構新型的會展應用，並將5G低延遲以及即時定位MR互動顯示技術，應用於無人機飛行競技上，為運動賽事活動創造全新體驗。