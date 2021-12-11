栽了！白色福斯屢在北市吳興街「炸街」 被測出100多分貝開罰。

北市警信義分局經常接獲民眾報案，指深夜時段在吳興街周遭區域，常有一輛白色福斯改裝車呼嘯而過，嚴重妨害安寧，警方經分析該輛噪音車常出沒路段，並調閱監視器畫面、查訪周遭住戶後，10日上午協同環保局針對該輛違規改裝排氣管的白色福斯進行攔檢，當場測得排氣聲量竟高達100多分貝，明顯違反噪音管制法規定，警方及環保局人員除依噪音管制法及道路交通管理處罰條例開單舉發外，也告知車主須返回環保機關複檢。

警方調查，該輛白色福斯車主為23歲許姓男子，他因為朋友居住在吳興街一帶，所以常在夜間駕駛該改裝車來找朋友，但因為發出的噪音太大，引發附近居民的不滿。警方接獲民眾反映後，特別規劃優勢警力，結合環保局不定期共同執行「靜城專案」及「防制危險駕車專案」勤務，並針對超速行駛、改裝車噪音及危險駕車等違規態樣加強執法。

警方表示，不當改裝車體、電氣設備，車輛安全結構可能減弱，恐危及自己及其他用路人的安全，依道路交通管理處罰條例第18條，可處2400元以上9600元以下罰鍰，並責令檢驗。而改裝排氣管除違反噪音管制法，可處車主或駕駛人1800元以上3600元以下罰鍰，另亦可能觸犯道路交通管理處罰條例，最重可處6000元以上2萬4000元以下罰緩，民眾切勿任意改裝車輛、拆除消音器或超速行駛。