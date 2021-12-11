重啟核四、反萊豬、公投綁大選及三接遷離4項議題即將在18日進行公投表決，新北市議員林銘仁今在土城舉行「4個不同意」公投說明會，邀請副總統賴清德等人參加；賴清德表示，國民黨對公投提出「4個都同意」的訴求，就像是搬4顆大石頭擋著台灣通往國際之路，呼籲民眾守護台灣，站出來投下不同意票。

賴清德表示，他已經去過94場「4個不同意」說明會，就是希望讓民眾更了解不同意票的核心價值，這4項公投案都關乎到台灣的安全，核四停建多年又在地震帶上，危險性高根本不能再用，而三接遷離公投，雖然外界一直有聲音疾呼「珍愛藻礁」，呼籲民眾投下同意票，但事實上為了保護藻礁，三接站的位置已經後退1200公尺，政府也要求中油提出環境保護方案，並非像外界所說不愛藻礁。

公投綁大選部分，2018年民眾就已經遇過一次投10幾張票的問題，長者、年輕人都搞不清楚隨便投，只有人和事分開才能保障公投品質；至於反萊豬公投，賴清德說，若這項公投通過，將阻礙台灣參加CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），對經濟影響非常大。

賴清德說，這4項公投案早已是定案的議題，討論非常多年，如今國民黨又發起「4個同意」，根本是阻攔台灣通往國際之路，若台灣要擺脫內鬥，走向國際，大家就要投下不同意票，藉此守護台灣的環境、民主、經濟和能源安全價值。