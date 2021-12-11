嘉義縣梅山鄉衛生所11日將接種站延伸到太平雲梯，讓在地民眾、遊客更方便施打莫德納疫苗。（梅山鄉衛生所提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣衛生局繼日前推出在阿里山車站施打莫德納疫苗送米的服務後，12月11日也在太平雲梯設置接種站，施打莫德納疫苗送百元禮券，並規畫下周再到阿里山車站、布袋魚市場、漁人碼頭等熱門景點設站為民眾服務。目前在阿里山車站跟太平雲梯都僅10多人接種，衛生局長趙紋華表示，現在覆蓋率高，要衝施打劑量有一定難度，但希望能藉由宣導帶起下一波打疫苗的風氣。

趙紋華表示，目前嘉義縣12月底即將到期的莫德納疫苗有近1萬劑，藉由延伸接種站到景點除為衝高施打率外，也希望再帶起一波疫苗接種的默契，趙坦言，現在嘉義縣第1劑覆蓋率超過75％，第二劑覆蓋率也達6成，過年前拚7成，景點接種站要衝施打量有一定的難度，但希望能便民並宣導未來滿5個月可打第3劑等。

梅山鄉衛生所主任曾文宏說，今天太平雲梯接種站共計17人接種莫德納疫苗，其中大多為攤商和瑞峰、太和等在地居民，遊客僅2名，但有不少遊客表示已經打過兩劑，有意願施打第三劑，雖目前還未符合滿5個月等資格，但肯定嘉義縣政府這樣的延伸相當便民。曾文宏認為，接種站多是設在離醫療院所較近的地方，在雲梯設站是便民也是向遊客宣導，疫苗要打好打滿。

嘉義縣衛生局下周一開始將展開全聯接種計畫，在全縣16間全聯開放民眾施打，19日則會在海區的漁人碼頭跟布袋魚市替民眾接種，另，延伸到各景點的接種站也配合中央的未來人口安心接種專案4不原則（不通報、不查處、不收費、不管制），若有移工或漁工等尚未注射，無證件者需先向相關機構登記前往指定地點施打，有證件者則可直接前往。