田中千繪不急著結婚。（窩好居家禮品複合式咖啡提供）

田中千繪11日到日式咖啡店參加剪綵活動，邱澤和許瑋甯前天驚曝結婚喜訊，她和范逸臣也因合作《海角七號》情牽13年，多次被拍到約會，昨被問及結婚計畫，她表示，喜歡按照自己的步調走。至於范逸臣的節奏？她羞回「應該要去問他」。

她昨一改過去閃躲的態度，被問及與范逸臣相關，都大方回應，她父母年約73歲沒刻意催婚，「身邊有些朋友因為催婚而結，反而後來離婚」，目前就是順其自然，父母親是否已見過范逸臣？她妙答：「他們都有看過《海角七號》。」那是否會無預警公布閃婚喜訊？經紀人在一旁喊：「他們不『閃』了吧，都這麼久了。」田中千繪自己也嬌羞補充：「你們（指媒體）都幫我們鋪陳很久啦。」

田中千繪透露疫情前幾乎每個月都會回日本探望父母，上次回去已是去年底，超過1年沒返家了，但前2個月，媽媽突然發燒，讓全家人都擔心是否確診新冠肺炎，她那段時間也都天天睡不好覺，後來檢查完後確認是感冒，才放下心中的大石頭，當時爸爸在電話另一頭還對她說：「我們都到了隨時會走的年紀，妳要有心理準備。」讓她掛完電話後忍不住獨自1人在家落淚。

她月底有2部戲劇準備進組拍攝，耶誕跨年假期都將在工作中度過，田中千繪說自己已經過了那種愛過節的年紀，學生時期確實男友沒來陪，心情就會很不好，現在的話不會刻意要與另一半一起過，但不忘甜喊「我覺得我每天都在過耶誕節」。