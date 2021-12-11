國民黨主席朱立倫11日下午到彰化縣埤頭鄉合興宮廣場，參加彰化縣規模最大的「1218螞蟻雄兵、公投宣講」。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

國民黨主席朱立倫11日下午到彰化縣埤頭鄉合興宮廣場，參加彰化縣規模最大的「1218螞蟻雄兵、公投宣講」。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

國民黨主席朱立倫11日下午到彰化縣埤頭鄉合興宮廣場，參加彰化縣規模最大的「1218螞蟻雄兵、公投宣講」，現場超過3000民眾，彰化縣長王惠美、彰化縣議長謝典林、立委謝衣鳳等都到場，朱立倫強調宣講公投，不是為個人、不是為政黨，是為了台灣人的健康、民主、環保和經濟，一定要出來投票，投下「4個都同意，台灣更美麗」，現場旗海飄揚，大聲叫好。

朱立倫表示，四項公投議題投同意票，「反萊豬」是為了顧健康，讓媽媽去菜市場賣豬肉可以安心；公投選舉堅持同一天，省錢又省工；保護環境、深愛藻礁，重啟核四都是為了台灣的環保、經濟，為了這次公投，從台灣頭拚到台灣尾，早起到暗眠，這次來彰化參加立委謝衣鳳、彰化議長謝典林舉辦的公投說明會，都是為了台灣，不是為個人，更不是為了位置、為了政黨。

朱立倫呼籲，一定要站出來投公投票，只有投下四個都同意，展現真正的民意，台灣才會更美麗。