星座運勢網站「星座上上簽」分析，獅子座、射手座、雙子座花錢總是大手大腳，看到喜歡的東西就買，消費習慣看起來好像有錢人，其實他們幾乎存不了錢，存款幾乎歸零，是窮到脫褲的月光族。

▍1.獅子座

獅子座很愛面子，無論是吃的、穿的、用的，都一定要是最好的，他們絕對不讓自己看起來很窮酸，就算當月光族，也要把自己打理得光鮮亮麗，他們的自尊心很高，受不了別人鄙視的眼光，所以總是不惜花錢買東買西，只為了看起來更有氣勢。另一方面，獅子座和朋友出門時總愛豪氣請客，因為他們很享受被崇拜、吹捧的感覺，明明手頭不寬裕，還愛會打腫臉充胖子，看似有錢人，常常其實是窮到脫褲。

▍2.射手座

射手座的人生就是無止盡的追求快樂，他們花錢從來不經考慮，喜歡就買，常常會衝動購物，買下不實用又貴的東西，他們性格太隨性，又在乎自己的感覺，完全沒有儲蓄的觀念，導致於非常難以存錢。射手座覺得錢就是要變成自己喜歡的形狀才有意義，存在銀行裡就只是一串數字，還不如賺了就花掉，所以他們花錢就像有錢人一樣大手大腳，其實幾乎沒有存款。

▍3.雙子座

雙子座太愛玩樂，每個月花在娛樂上的金額非常高，幾乎每晚都要跟朋友聚會，每個月都想要安排小旅行，又喜歡打扮自己，他們很注重享受，絕不讓自己委屈，認為生活就是要舒服順心，花點錢讓自己過得更爽，讓他們覺得很值得，所以很多人看雙子座的花錢方式會以為他們很富有，其實他們通常都是月光族，沒錢也只敢躲起來，等到領薪水再出來玩。