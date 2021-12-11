民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴案，延伸出一連串案外案，讓民進黨公投議題被忽視；林秉樞也透過律師聲明表示，盼外界重新聚焦公投和立委補選等公共議題。資深媒體人黃創夏則指出，林秉樞已經成了許多人對民進黨政府信任的重大破口，而該事件在距離公投投票日不到兩周的時間點爆發，特別傷。

黃創夏10日在《NOWnews》「名家論壇」撰文表示，林秉樞現象讓大家發現，一個43歲的無業博士生的資金充滿疑點，而且他的母親告別式可以辦到和五院院長幾乎同級的冠蓋雲集。另外，林秉樞在米其林餐廳，高坐「C位」的趾高氣昂，還有4個立委陪侍，還有派系老大和電商大老向媒體「轉達關切」。

黃創夏質疑，林秉樞是誰？誰給他如此多的「非正式權力」？有多少政治人物可能曾和他有不可告人的秘密交易？林秉樞已經成了許多人對民進黨政府信任的重大破口，這樣的破口可能會影響到1218的四大公投。

黃創夏指出，雖然沒有任何證據證明林秉樞的「闇黑網軍」，一定就是民進黨的附隨組織，但從已經曝露的背景、人脈網絡和緊密互動的關係網，這支「地下傭兵」恐怕比較和民進黨的某些系統可能有些不好說的互動、甚至「合作」的關係。這樣的關係，在距離「1218四大公投」投票日僅剩不到兩周的時間爆發，特別傷。民進黨的操盤者如果還不警覺，誠實面對新變數的發展，萬華、高端、林秉樞，很可能就是「四大公投」最不可掌握的破口。

★《中時新聞網》提醒您：拒絕家暴，尊重身體自主權，請撥打110、113

★反霸凌專線：0800-200-885