市長黃偉哲（左三）還特別化身耶誕老公公送禮物，逗得孩子們笑得合不攏嘴。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

現場還有以聖誕為主題的闖關遊戲。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

「蕭壠蘋果樂園」今天吸引約3000位大、小朋友到場同樂。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南2022耶誕跨年系列第3場親子活動「蕭壠蘋果樂園」，11日下午在佳里區蕭壠文化園區熱鬧登場，由蘋果劇團演出知名劇目《低頭族小龍女》，吸引約3000位大、小朋友到場同樂，市長黃偉哲還特別化身耶誕老公公送禮物，逗得孩子們笑得合不攏嘴。

黃偉哲說，台南在防疫、紓困的方面做得好，讓市民朋友安居樂業，今年台南耶誕跨年活動，特別規畫3場親子活動及3場演唱會，希望讓台南各地方都充滿歡笑，洋溢親子互動的快樂。

台南市政府今天在蕭壠文化園區舉辦親子活動，特別邀請蘋果劇團帶來精彩劇目《低頭族小龍女》，適合學齡前後兒童及闔家觀賞，此外，還有以聖誕為主題的闖關遊戲，鼓勵爸媽帶小朋友一起來挑戰。

南市府表示，自12月19日起，將連3周舉辦三場演唱會；首場「原聲草地音樂會」，19日晚上6點30分將在南瀛綠都心公園舉辦，邀請動力火車、戴愛玲、Matzka等知名歌手展現天籟魅力。

南市府說，接下來「巨星耶誕演唱會」於12月25日晚上7點在永華市政中心西側廣場，由徐佳瑩、頑童MJ116、鼓鼓呂思緯、五堅情的陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒等藝人輪番飆唱。

南市府說，壓軸場「好Young跨年演唱會」，於12月31日晚上7點在永華市政中心西側廣場陪伴大家幸福迎新；另，也提醒民眾，參加活動時保持社交距離、戴口罩、勤洗手、實聯制、避免邊走邊吃，才能開心出遊，確保平安健康。