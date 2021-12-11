全台第1家廟宇統一超商位在台南市北門區南鯤鯓代天府，從開幕至今已逾4年時間，不少第一次來參拜的民眾都直呼新奇，每年五府千歲進香期或相關慶典活動，總是吸引龐大香客信徒前來，店家透露啤酒和霜淇淋為2大最熱銷的商品。

位在南鯤鯓代天府廟埕內的統一超商，於2017年3月開幕，至今讓許多從外地第一次來參拜的信眾，對於超商設立在道教寺廟區內感到稱奇，也稱讚買東西不用特別跑到廟埕外，在廟裡就能買到超商食物和日用品，非常方便。

南鯤鯓代天府是台灣王爺總廟，分靈遍及台灣各地，每逢農曆4月中下旬李府千歲和范府千歲誕辰、農曆6月中旬池府千歲誕辰、農曆8月中下旬朱府千歲誕辰及農曆9月中旬吳府千歲誕辰，進香活動最為頻繁。

廟埕內的統一超商代天府門市表示，當時設立這間門市的初衷，是為服務信徒香客，有缺什麼就可直到廟宇購買；目前超商營業時間為早上7點到晚上7點，不過若適逢進香期間，門市則順應廟方，依照當天香客數量的多寡，來延長營業時間。

代天府門市說，由於夏天白天氣溫相對高溫，往往令一些消暑的食品銷量大增，截至目前店裡賣最好的商品為霜淇淋和啤酒，其中霜淇淋較受到一般遊客歡迎，香客則最常買的啤酒。

常參與廟宇活動事務的蕭姓民眾說，進香隊伍除了有信徒焚香朝拜，也常有隨行的陣頭沿路排場表演，因此不少人喜歡藉由酒精飲料來助興，讓氣氛更熱鬧，以彰顯廟宇的聲勢和陣容。

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