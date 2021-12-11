觀音在地守護藻礁聯盟發起人戴兆華駕駛擴音車，在會場入口高分貝喊話，要求郭蔡美英出來辯論觀音空汙現況。（戴兆華提供／陳夢茹桃園傳真）

4大公投黃金周越講越激烈，桃園觀音現任議員郭蔡美英11日辦理公投宣講會，遭觀音在地守護藻礁聯盟發起人戴兆華駕駛擴音車「踢館」，戴兆華在會場入口高分貝喊話，要求郭蔡美英出來辯論觀音空汙現況；郭蔡陣營則堅守場地、拒絕接戰，由於警方隔離雙方並舉牌驅離，未發生衝突。

守護藻礁與第三天然氣接收站在觀音，觀音成為全國焦點。戴兆華表示，在地議員皆為民進黨籍，且行政院、桃園市府都支持三接繼續蓋，憂心藻礁失守，讓觀音成為中油石化產業生產基地，進而成為環境重災區。

戴兆華細數這幾年觀音的變化，指郭家人盜賣廢土造成觀音大峽谷、通過桃科工業區第2座焚化爐，讓觀音的工業汙染越來越多，「今天抗議的目的就是要請郭家人出來說清楚！」。

戴兆華說，今天邀請郭家人在1218公投前一起辦理「誰是觀音賣鄉賊辯論會」，郭家人並未接戰，讓他相當切心，他認為三接不會是工業汙染的終止符，若觀音人再不對觀音空汙站出來，那未來中油遷廠到觀音也只是時間上的問題。