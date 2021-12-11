三和社區、三和國小青銀世代共組50人歌仔戲班今天下午在大林鎮安宮前廣場舉辦「廟藝傳埕」大型公演。（嘉義縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

三和社區、三和國小青銀世代共組50人歌仔戲班今天下午在大林鎮安宮前廣場舉辦「廟藝傳埕」大型公演。（嘉義縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣文化基金會藝術下鄉首次結合傳統文化歌仔戲，深入社區、學校教學，11日下午在大林鎮安宮前廣場舉辦「廟藝傳埕」大型公演，由三和社區、三和國小青銀世代共組50人歌仔戲班，邀請緣龍戲坊團長江明龍進行每星期3小時、連續3個月的訓練，並以環境劇場概念，將野外台戲在廟口搬演在地故事。

三和社區老大人與三和國小學童以歌仔戲曲調「狀元樓」為基底，結合地名與學校特色，編創「四句聯」歌詞，完成「三和社區之歌」，透過歌詞創作，讓老大人找回家鄉記憶，傳承延續文化，也讓孩子更加熟識故鄉，廟前整個廣場都是舞台。

演出遵循傳統從獅陣迎賓、迎接獅頭入廟、酬神、扮仙等流程都不馬虎，接著由社區和學校扮仙演出「三仙齊賀壽」、「醉八仙過海」、「跳加官」等戲碼，最後合唱三和之歌。縣長翁章梁也到場欣賞，翁章梁說，今天的演出雖不是專業團隊，但非專業有時比專業更好看，因為一不小心就會「出槌」，更有趣。

「我們真正在做的是文化平權」江明龍分享，藝術下鄉就是挖掘地方文化並給予新生命，過程比結果重要，演出成果非常有趣，肯定讓大家一輩子難忘。扮演麻姑的呂奶奶說，這是他第一次上台演出，過程練習時間不多，還要從民雄來大林排練，雖緊張但很開心參與這樣的藝術傳承；參與演出的阮小弟弟表示，大家排演時都非常認真，很喜歡自己演的醉八仙。

翁章梁表示，藝術下鄉透過專業師資指導在地鄉親踏入歌仔戲領域出演地方故事，凝聚鄉鎮間的感情，一起提升在地認同感。文化基金會執行長陳尚雍指出，孩子透過認識自己家鄉進而達到在地認同感，找到文化自信，這次的演出不是藝術研習，是文藝復興的開始。