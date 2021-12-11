218全國性公投前的黃金周，前總統馬英九（右二）11日出席國民黨「戰鬥藍」台北場公投說明會，活動結束前，馬英九帶領趙少康（左起）、郝龍斌及賴士葆（右）揮舞國旗與黨旗拜託在場支持者利用最後一週時間拉「同意票」。(陳怡誠攝）

戰鬥藍六都大型公投說明會下午在台北壓軸登場。（趙婉淳攝）

戰鬥藍六都大型公投說明會下午在台北壓軸登場。（趙婉淳攝）

戰鬥藍六都大型公投說明會下午在台北壓軸登場，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、戰鬥藍發起人趙少康等藍營大咖齊聚一堂，場面熱鬧。朱立倫說，「我們沒有為個人、沒有為選舉、也沒有為政黨」，因為1218投票，沒有要讓哪個候選人當選，也沒有要哪個政黨贏，只是要讓台灣民眾都能贏，懇託大家「四個都同意，台灣更美麗」。

戰鬥藍六都大型公投說明會台北場下午在立院濟南路外盛大舉行，藍營民代、馬英九、朱立倫、趙少康、前黨主席江啟臣、前黨副主席郝龍斌等藍營大咖紛紛到場宣講，高喊「四個同意」口號，還要民眾回家「一人拉10票」，將今天活動照片傳到LINE群組廣為宣傳。

朱立倫致詞說，政府法律明定禁止萊劑，蔡英文總統曾高喊「開放萊豬，就要下台」，但蔡英文現在竟要大家吃萊豬；公投綁大選省錢又省工；立下「藻礁永存」牌子的蔡英文，如今卻要破壞7600年藻礁；台灣電力不夠，蔡政府用2025非核家園口號，不願重啟核四，是害台灣。

朱立倫強調，對於四大公投，沒有個人之私、政黨之別，為了健康、民主、環保、拚經濟，希望大家都站出來，展現支持四項公投案的人民意志。

郝龍斌痛批，民進黨根本是詐騙集團，汙名化公投，稱要抗中保台就要反對公投，但四項公投屬於民生環境議題，跟抗中保台毫無關係；民進黨把四項公投升高成政黨對決，但其中兩項公投是民團發起，因此，絕對不是政黨對決，而是民進黨跟人民的對決。

趙少康則說，我們沒有像民進黨有5800萬用來公投宣講，僅靠簡訊、民代動員，現場湧入萬人參加，蔡英文宣稱自己是台灣隊，其實是「害台灣隊」，他們反對四大公投，就是怕我們拆穿他們的西洋鏡。

馬英九表示，世界潮流是以核減碳，政府彷彿活在另一個世界，但台灣不能被邊緣化，因此要透過公投提醒蔡政府，「核一、核二、核三用了40幾年都不危險，沒有理由核四會危險，而且有先進設備、核廢料也有處理方式，可讓能源達到足夠、穩定、便宜、乾淨」。