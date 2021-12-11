購置全新大螢幕打造更佳觀賽氛圍的新竹街口攻城獅，11日在新竹縣立體育館迎來主場開幕戰，更擠進7207名觀眾替這支人氣球隊加油打氣，就連郭台銘都來現場聲援，可惜攻城獅守不住上季總冠軍賽MVP辛特力，讓他拿下33分、16籃板，幫助台北富邦勇士98比87贏球。

一開賽上季新人王高國豪就接連兩次切入上籃取分，帶起地主高昂氣勢，不過富邦也靠張宗憲、辛特力兩人火力追上，雙方整整打了8分半鐘都沒換人或暫停，富邦始終沒辦法拉開領先差距，第1節打完，富邦21比19領先地主攻城獅。

來到次節，雙方呈現互有領先僵局，不過相當誇張的畫面，在上半場還剩4分16秒出現，林書緯站上罰球線的第1罰，竟然出現連籃框都沒碰到的籃外空心，也讓新竹球迷歡呼嘲諷，幸好他第2罰命中，上半場結束，攻城獅43比44落後。

下半場開始，裁判的哨音造成兩隊都不滿，打到此節還剩6分37秒，塞瑟夫更提前犯滿畢業，可是攻城獅洋將大勝也因扭傷手指提前退場，富邦靠著辛特力、林書緯兩人聯手，持續在場上緊咬比數不放，打完前3節，富邦71比70領先。

富邦末節一開始，就靠辛特力連進兩三分球，打出13比3攻勢拉開富邦的領先差距到兩位數，攻城獅也在末節換上田浩、今年狀元朱雲豪等人上場試一下手氣，卻沒辦法真正縮小雙方差距，富邦最後就以分之差拿下本季第2場勝利。