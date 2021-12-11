民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞暴打延燒案外案，台中市議員李麗華10日總質詢時出示立委何欣純與林秉樞用餐合照，引發各界關注。對此，何欣純表示，兩人是第一次見面，純粹吃飯、聊天而已。前民進黨立委郭正亮表認為，應該是有人牽線介紹2人認識，但若是第一次見面，通常牽線的人也會到。

《中天新聞》報導，針對和林秉樞單獨用餐的合照曝光，何欣純今天(11日)受訪時表示，2人是第一次見面，就是利用立法院中午休息時間一小時的時間，純粹吃飯、聊時事而已，「我們是第一次見面而已」，而面對現場記者追問後來是否還有再見面？何欣純則回答「沒有」。

對此，郭正亮今天在政論節目《新聞大白話》中表示，「至少我不會做這種事」，不認識怎麼聊一個小時？林秉樞可能是有人介紹，而那個人是何欣純信得過的人，於是大家就見個面。

不過，郭正亮也覺得有點奇怪，他指出，通常第一次見面推薦人也要到，唯一能解釋的是那個人只來一下就先走。而比較合理的邏輯是2人本來就很熟，但自己認識何欣純很久了，何欣純的個性比較直，不太會說謊，「她這樣講，我只能說她不會故意去說謊，可能就是有人介紹」。