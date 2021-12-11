2024的總統大選，各陣營會推派誰出馬備受關注。根據日前公布的一項民調顯示，如果2024總統選戰，藍綠由新北市長侯友宜和與副總統賴清德對決，侯的支持度微幅領先。又鄭文燦近期動作頻頻，讓他2024是否能代表民進黨出戰總統大選，引起關注。對此，前民進黨立委郭正亮也透露他個人觀察。

台北市長柯文哲、新北市長侯友宜和桃園市長鄭文燦7日同台出席活動，侯友宜提到，「隔一年多，他（指柯文哲）要離開了，他（指鄭文燦）也要離開，我搞不好也要離開」，引發各界對參選2024總統的聯想。

不過，會後受訪時侯友宜澄清，自己不是那個意思，應要把握每一天做好每一件事、珍惜當下，做好市長角色；這才是當下更要珍惜的，人總是會有卸下工作的一天。

值得注意的是，蔡英文8日帶桃園市長鄭文燦，參加美國商會70周年在台北賓館舉辦的活動，另外，3日國策研究院邀前日本首相安倍晉三視訊連線，鄭文燦代表總統蔡英文致詞，與安倍晉三對話。

郭正亮10日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，其實蔡英文很明顯要拉拔鄭文燦，因為鄭文燦還沒有中央部會的歷練，因此才會帶鄭文燦去見美方官員，蔡英文也意在告訴美方，鄭文燦是其屬意的接班人選，而AIT(美國在台協會)也都知道和了解，因此，郭正亮認為，鄭文燦現在需要的就是到中央來，當閣揆做個一兩年並做出成績，否則的話，他2024要跟現任副總統賴清德爭高下，是非常困難的。

副總統賴清德（左）和桃園市長鄭文燦（右）。（中時資料照）

主持人翟翾問郭正亮，「鄭文燦現在有機會到中央來嗎？」，郭正亮說，現在就是看明年蘇貞昌會不會被換掉，否則現在離選舉年時間越近，對接班越不利，按時間推算，民進黨應該是2023年的4、5月就要提名，等於過完年鄭就要上台，否則任期不到一年，做得出成績嗎？郭正亮也說，他觀察到，鄭文燦在民調表現確實不如賴清德，這也是為什麼他會全國跑透透，可能也是他著急的原因之一。

《美麗島電子報》針對朝野政治領袖，包含侯友宜、賴清德、鄭文燦、柯文哲及朱立倫等5人，進行總統適合度調查。調查結果顯示，25.5%民眾認為賴清德適合擔任下一任總統、侯友宜23%、柯文哲14.2%、朱立倫9%、鄭文燦6.4%。調查結果亦顯示，若以「政治立場」進行交叉分析，有53.5%「泛綠」選民認為賴清德最適合擔任下任總統、鄭文燦僅11.2%。