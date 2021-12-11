110年全國性公民投票即將在12月18日舉行，為防杜選舉賭盤及暴力事件影響選舉公平性，高雄市警局全力投入選舉工作，嚴密查察及預防選舉賭盤及各類暴力事件，維持整體治安環境穩定，在執行選舉維安勤務同時對治安工作亦不曾懈怠，持續精進各項治安維護作為。

高雄市警局全力投入選舉工作，嚴密查察及預防選舉賭盤及各類暴力事件。(高雄市警局提供)

110年全國性公民投票，各倡議陣營已陸續定調投票意向，並啟動說明會宣講活動。目前兩大政黨分持不同看法，易造成不法份子以同意與不同意票之差距開設賭盤，甚至開出高賠率吸引民眾下注，賭盤運作上通常是「層層分級」，會先有「小組頭」，並透過人際關係邀約朋友下注，小區域下完賭金後、再往上給「總組頭」收注，透過下注情形而開出賠率企圖影響公投結果，為防止賭盤影響公民投票，警方一旦發現公投賭盤有開盤情形，將立即查緝，嚴防賭盤成型，強力掃蕩絕不手軟。

高雄市警局全力投入選舉工作，嚴密查察及預防選舉賭盤及各類暴力事件。(高雄市警局提供)

高雄市警局表示，比較高雄市110年1至12月8日與去(109)年同期治安數據，暴力犯罪與槍擊案件個別之發生數及破獲率。首先，暴力犯罪110年發生48件，較109年(71件)減少23件，全數偵破，破獲率為100%。其次，槍擊案件發生數6件，與109年(12件)相較減少6件，破獲率亦為100%。為維公民投票期間治安，本局執行強力肅槍，自110年11月1日至12月8日計查獲制式槍枝1枝、非制式槍枝8枝、其他槍枝1枝及各類彈藥121顆，嚴防槍擊、暴力事件影響選前治安。

警方強調，為維護公正、公平選舉結果，將全力排除任何企圖干擾選舉事件，尤以選舉賭盤、暴力介入為選舉專案工作重點，除持續要求所屬積極偵辦選舉賭盤案件，以防制選舉賭盤影響選風及衍生暴力案件，並將持續針對暴力、槍械等不法犯罪案件，落實執行各項打擊查緝及預防作為，維護本市治安讓市民安居，公民投票安全有序。