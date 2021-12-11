「五堅情」由陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒與婁峻碩組成，將在明年2月19日登上高雄巨蛋舉辦首場萬人演唱會，門票日前開賣5分鐘完售，成績亮眼，11日在西門町舉辦簽票會。邱鋒澤日前分享IG突然被恭喜結婚訊息洗版，才發現原來邱澤宣布與許瑋甯閃婚，2人名字只差一個字，不少還網友Tag、追蹤邱鋒澤的帳號，瞬間漲粉約3000人。

不過邱鋒澤年初與采子分手，僅恢單半年，昨苦笑說突然收到恭喜、看到IG漲粉，心情滿矛盾，甚至還被其它團員虧「《當男人戀愛時》是邱澤，《當男人失戀時》是邱鋒澤」，邱鋒澤突然臭臉，自作效果打趣說：「這真的很幽默，很好笑。」也坦言現在已走出分手低潮，團員們也有替他介紹新的對象，邱鋒澤卻都一一拒絕，直言對另一半主要是看感覺，圈內、圈外人都不拘，會想閃婚？他說：「喜歡一步步慢慢來。」

五堅情明年1月28日要參加「凹鳴狼人殺總冠軍」台北小巨蛋演唱會，近日卻發生有粉絲不滿當天羅志祥擔任演出嘉賓，還有網友揚言要抵制該活動，黃偉晉昨表示大家可能有些誤會，活動是以狼人殺為主，每年都會很盛大舉辦總冠軍賽，其他一些表演橋段等於只是bonus，呼籲粉絲理性看待，不要有太多漫罵言論。

黃偉晉近期正值宣傳期，左眼長針眼，坦言現在針眼好多了，被問及身體還有長什麼？他開玩笑說：「菜花。」笑翻眾人。他們將在高雄巨蛋開唱，心情興奮，全員這次都有出資當股東，義氣：「要賺錢一起賺、要賠錢一起賠。」明年在台北小巨蛋開唱？他們透露檔期在申請中，預計是明年下半年。