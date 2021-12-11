副總統賴清德今與民進黨副祕書長林飛帆、台北市黨部主委吳怡農等人在西門町出席「跨世代接力 四個不同意」公投宣講；賴清德喊話，1218回家做主，做自己的主人，用四張不同意，讓台灣的未來更有力。

賴清德說，來到當年還是青春少年兄時，一定要來「壓馬路」的西門町，與現在正青春的吳怡農、林飛帆、無黨籍立委林昶佐、社民黨議員苗博雅及新世代的朋友們，為不同意四公投的議題進行街頭宣講，也謝謝今天駐足聆聽的大家。

賴清德說，站在西門町的街頭，聽著年輕世代用理性論述、客觀數字來說明理念，語氣自信而熱情，從國家安全、國際局勢講到個人安危，條理清楚，鏗鏘有力，這一代台灣人的熱情勇敢與耀眼光彩，令人心折。

他說，年輕人的勇氣與熱情，是國家最重要的力量，當年風起雲湧的社運、1990野百合到2014太陽花，不同世代的年輕人，都在最關鍵的時刻挺身而出；現在也是台灣發展的關鍵時刻，與這群優秀的新世代同場宣講，要鼓勵更多年輕人站出來。

賴清德指出，台灣要繼續向前走，排除困住了廿幾年的老舊機組；是要繼續堅守在民主國家的陣營，向國際社會傳達正確的訊息、遵守國際規範與標準；為了下一代，要繼續推動能源轉型、發展綠能，邁向2050碳中和的目標；公共政策需要理性討論，杜絕政黨私利凌駕國家利益。

賴清德表示，國家的未來，就要拜託大家了！拜託大家再次發揮關鍵的力量，守護共同的價值，守護台灣的美好，1218回家做主，做自己的主人，用四張不同意，讓台灣的未來更有力！