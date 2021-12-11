立委翁重鈞和國民黨嘉義縣黨部今天下午在水上鄉白人牙膏觀光工廠辦理1218四大公投說明會暨127周年黨慶，邀請立委曾銘宗、溫玉霞及陳以信宣講，現場湧入上千人。翁重鈞強調，這次公投不是兩黨對決，是守護人民健康。

現場由農委會前副主委王政騰作專題演講，國民黨團書記長李國勝、嘉縣議員王啟澧、詹琬蓁、林于玲、陳信文、吳思蓉、蔡信典、詹黃素蓮、賴瓊如、楊秀琴也都到場聲援。

現場立委發言輪批評政府禁止豬農用萊劑，農委會主委陳吉仲卻說豬吃萊克多巴胺就好比人吃保健食品，實在荒謬，呼籲民眾1218投下同意票，反對萊豬進口。

翁重鈞表示，現在學校營養午餐不能使用萊豬，部隊軍人、警察、消防人員、體育選手、養老院也禁用，那誰吃萊豬？

針對公投綁大選，曾銘宗和陳以信都表示，公投綁大選省錢又省工，民進黨因為2018公投10項輸了7項，現在就用奧步，當年造成投票排隊是技術問題，公投是民進黨已故立委蔡同榮力推，公投綁大選本來就是民進黨的主張，現在民進黨玩輸就翻桌，就像賭博「博歹筊」。

翁重鈞最後表示，12月18日大家一定要出來投票，公投要過半，請鄉親朋友一定要投2字的「同意」，守護自己的健康。