亮宇油封公司舉辦冬令送暖發送物資關懷弱勢活動，今年因應弱勢經濟受疫情影響雪上加霜而擴大舉辦。（亮宇油封公司提供／陳淑芬台中傳真）

亮宇油封公司連續10多年舉辦冬令送暖發送物資關懷弱勢活動，今年因應弱勢經濟受疫情影響雪上加霜而擴大舉辦，董事長陳春甘號召33個企業、社團與個人，慷慨解囊累計募捐120萬元，今天發放愛心物資與暖心紅包，有400戶弱勢家庭受惠，在寒流來襲之際，更感溫馨。

設廠在中市大肚區的亮宇油封公司已有43年歷史，從事專精車用、機械及航太等用途的油封研發製造，並自創品牌「LYO」與OEM雙軌策略，行銷全球。陳春甘為深耕在地、回饋鄉里，已舉辦冬令送暖活動10多年，公司今年第三度獲頒「國家品牌玉山獎」，並獲台中市「金手獎企業」廠商肯定。

鑒於疫情肆虐造成弱勢家庭的經濟狀況雪上加霜，陳春甘今年首度擴大號召的送暖行動，33個企業、社團與個人肯定響應，透過大肚區公所協助提供區內400多戶弱勢家庭名單、造冊聯絡發放物資。

陳春甘表示，她出身清寒之家，深知弱勢家庭的辛苦，跟先生白手起家創業，懷著感恩與回饋之心，每年舉辦愛心捐輸暖心物資，從米糧、食物、調味品，再到洗潔精、生活用品、保暖毛毯，希望幫助弱勢家庭挺過難寒冬。

大肚區大忠國小直笛隊多年來獲亮宇油封公司贊助學校訓練活動經費，師生感激在心特到場演出；亮宇員工也組樂團獻唱，再添一絲暖意。