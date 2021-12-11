相隔1年，饒舌歌手K. Swo再推創作新曲《(Not) Over You》，甫發歌即衝上KKBOX即時榜前5名，還攜手好友陳芳語拍MV，在片中伴情侶，並突破35萬點閱。K. Swo自己也愛車，自稱是視覺系，非常重視外觀造型，這次合拍BMW M235i xDrive Gran Coupe Black Storm Edition，被其酷黑的車色吸引，驚呼是我最愛的黑色！
提到創作《(Not) Over You》過程，K. Swo說是心中先有了旋律才開始，哼著哼著之後一切就很地完成，這次出片再次完成愛唱歌的心願。拍攝這天，K. Swo開著愛車前來，巧得也是BMW品牌，K. Swo笑說，自己開過不少車，雖然人生第一部車是家中的老TOYOTA Celica，但隱藏式車燈設計，在開燈時才會掀起，相當酷。對他來說，車就好像女友一樣，他喜歡看著車身線條、車燈造型，很美、很性感。
BMW總代理限量推出M135i xDrive Black Storm Edition、M235i xDrive Gran Coupe Black Storm Edition，前者為五門掀背，後者為四門轎跑，兩款車型以沉穩的全黑車身外觀搭配Black Storm Edition獨有尊榮配備，同時擁有充沛動力並具備靈活操控的特性，零百加速分別為4.7秒/4.8秒，全台各限量35台 ，售價分別為258 、268萬元，廠方特別在排檔座鑲上專屬編號，以彰顯其稀有性。
細看Black Storm Edition車款，兩款車頭均搭配性能氣息十足的黑色高光澤3D立體網狀水箱護罩、黑色高光澤後視鏡外框，沿著寬闊的前下氣壩往車身方向凝視，黑色18吋M款專屬V幅式輪圈與藍色卡鉗，除了在視覺上更顯熱血奔騰，同時還具備耐熱抗衰竭的優異煞車系統，讓車輛能在安全的情況下盡情展現強悍性能。
車尾各有特色的這兩款車型中，M135i xDrive Black Storm Edition擁有兼具運動化外觀與優化空氣力學功能的黑色M款擾流尾翼及雙出黑色排氣尾管；而與K. Swo合拍的M235i xDrive Gran Coupe Black Storm Edition則是以最不容錯認的腰部折線與方形雙出尾管持續吸引眾人目光，兩款Black Storm Edition均配上專屬車尾黑色車型銘牌，刻劃獨樹一格的迷人風範。
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