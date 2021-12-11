相隔1年，饒舌歌手K. Swo再推創作新曲《(Not) Over You》，甫發歌即衝上KKBOX即時榜前5名，還攜手好友陳芳語拍MV，在片中伴情侶，並突破35萬點閱。K. Swo自己也愛車，自稱是視覺系，非常重視外觀造型，這次合拍BMW M235i xDrive Gran Coupe Black Storm Edition，被其酷黑的車色吸引，驚呼是我最愛的黑色！

提到創作《(Not) Over You》過程，K. Swo說是心中先有了旋律才開始，哼著哼著之後一切就很地完成，這次出片再次完成愛唱歌的心願。拍攝這天，K. Swo開著愛車前來，巧得也是BMW品牌，K. Swo笑說，自己開過不少車，雖然人生第一部車是家中的老TOYOTA Celica，但隱藏式車燈設計，在開燈時才會掀起，相當酷。對他來說，車就好像女友一樣，他喜歡看著車身線條、車燈造型，很美、很性感。

BMW總代理限量推出M135i xDrive Black Storm Edition、M235i xDrive Gran Coupe Black Storm Edition，前者為五門掀背，後者為四門轎跑，兩款車型以沉穩的全黑車身外觀搭配Black Storm Edition獨有尊榮配備，同時擁有充沛動力並具備靈活操控的特性，零百加速分別為4.7秒/4.8秒，全台各限量35台 ，售價分別為258 、268萬元，廠方特別在排檔座鑲上專屬編號，以彰顯其稀有性。

細看Black Storm Edition車款，兩款車頭均搭配性能氣息十足的黑色高光澤3D立體網狀水箱護罩、黑色高光澤後視鏡外框，沿著寬闊的前下氣壩往車身方向凝視，黑色18吋M款專屬V幅式輪圈與藍色卡鉗，除了在視覺上更顯熱血奔騰，同時還具備耐熱抗衰竭的優異煞車系統，讓車輛能在安全的情況下盡情展現強悍性能。

車尾各有特色的這兩款車型中，M135i xDrive Black Storm Edition擁有兼具運動化外觀與優化空氣力學功能的黑色M款擾流尾翼及雙出黑色排氣尾管；而與K. Swo合拍的M235i xDrive Gran Coupe Black Storm Edition則是以最不容錯認的腰部折線與方形雙出尾管持續吸引眾人目光，兩款Black Storm Edition均配上專屬車尾黑色車型銘牌，刻劃獨樹一格的迷人風範。

K. Swo很喜歡M235i xDrive Gran Coupe Black Storm Edition內裝的黑橘配色。（石智中攝）

K. Swo駕駛風格偏好開帥不開快。（石智中攝）

駕駛者導向儀表控台。（陳大任攝）

M款真皮多功能方向盤。（陳大任攝）

排檔座上方鑲有限量編號銘牌。（陳大任攝）

無線充電板設計可夾緊手機。（陳大任攝）

M款跑車座椅以橘色皮革包覆。（陳大任攝）

M款跑車座椅椅背造型簡潔。（陳大任攝）

M235i專屬門檻飾板。（陳大任攝）

後座出風口下方配2個USB充電插孔。（陳大任攝）

後座椅頭部空間略低。（陳大任攝）

後座椅中央可向前傾倒放置長形物品。（陳大任攝）

行李廂為雙層設計。（陳大任攝）

harman/kardon高傳真音響系統。（陳大任攝）

M款專屬輪圈。（陳大任攝）

2.0L TwinPower引擎，具306hp/450Nm最大動力輸出。（陳大任攝）

M款空力套件。（陳大任攝）

4門採無框設計。（陳大任攝）