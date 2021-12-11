四大公投倒數一周，前高雄市長韓國瑜今天在臉書發文，並貼出催票影片，他表示，中華民國是民主的國家，人民有權決定國家的政策、有權享有政府的保障。然而，執政的民進黨，失去了以民為本的理念，只剩下貪婪與狂妄，「捍衛人民作主的四項公投，投下四個同意」。

韓國瑜說，公投本該是人民自由意志的體現，遺憾的是，執政黨無視這段時間以來，屢屢發生的基層百姓治安問題、疫情威脅仍在的人民健康問題，反而將焦點全數擺在如何動員反罷免、如何全力說服人民公投的投票意向。

他指出，他深信不在其位、不謀其政，在此謝謝國民黨內，這段時間以來為了公投挺身而出、奔波忙碌，為了民意勇敢發聲、站上凱道的所有黨內同志，因為有您們的付出，讓台灣人民對公共議題能有更多元角度的了解，能夠不被現今近乎一言堂的訊息環境給壟斷了認知。

他表示，面對台灣的未來，我們要自救，讓我們的孩子不用受到食安、空汙、停電的威脅，讓我們的孩子能夠看到美麗珍貴的台灣藻礁，1218公民投票，就是我們最後的機會。

他強調，您不用改變政黨認同、不用懷疑自己的價值信仰，但您必須讓世界相信，中華民國的前途不是由政客決定，而是人民決定。捍衛人民作主的四項公投，投下四個同意，讓世界知道，中華民國是民有、民治、民享之國，人民才是最後的老闆。