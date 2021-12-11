球芽基金的「棒助小英雄」計畫今年在新竹縣5所國小推廣閱讀，11日在新竹縣喜閱節暨台灣閱讀節進行頒獎典禮，富邦悍將球星林益全也現身，面對小朋友犀利提問「什麼時候是你生涯的巔峰呢？」林益全笑回：「我一直在巔峰啊，巔峰10多年了！」

球芽基金在新竹縣投入服務第一年成效卓著，目前已完成5間學校棒球閱讀角的設置，並策畫「棒球主題書展」正在新竹縣公共圖書館展出中，同時也設立獎學金與閱讀獎金勉勵品學兼優、喜歡閱讀的小朋友，今天邀請到了富邦悍將球星林益全擔任頒獎嘉賓，勉勵小朋友能持續努力保持好成績。

林益全在典禮後的閱讀講座以自身經驗分享，笑稱自己在國小時候成績不錯，可以說得上是「文武雙全」，但到了國高中後課業繁重的確就面臨了些困境。但他表示，自己從來沒有放棄過不斷的持續進修學習，提到自己已經完成了碩士學位，未來如果有機會依然想繼續進修。

面對小朋友犀利提問：「什麼時候是你生涯的巔峰呢？」林益全笑稱：「我一直在巔峰啊，巔峰十多年了！」他也特別勉勵小朋友，即使成為很會打棒球的選手，也會遇到記者採訪，把採訪的內容說好都是一門學問，而透過閱讀與學習都能讓溝通更加順暢，希望小朋友都能跟他一樣保持不斷閱讀與學習的習慣。