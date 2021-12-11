針對全台ATM 11日下午的大當機，財金公司在晚間發出新聞稿表示，民眾權益將全數獲得保障，系統比對後會自動沖正，並將溢扣或未入帳之款項撥入交易帳戶，請民眾放心。
財金公司表示，全台ATM 11日下午大當機，主要是因「自動化服務機器共用系統」IBM系統程式IMS佇列(Queue)於12月11日17時06分發生異常，中斷跨行連線，經緊急排除後，於17時13分復原，各金融機構並陸續恢復跨行連線，目前金融機構已全數恢復正常服務。
財金公司說，跨行連線中斷期間各金融機構自行服務不受影響，如有跨行交易異常致有扣帳未吐鈔等情事，系統比對後會自動沖正，並將溢扣或未入帳之款項撥入交易帳戶，請民眾放心，權益將全數獲得保障；造成部分民眾不便，該公司深感歉意。民眾如有相關跨行交易疑問，請撥打財金公司客服專線(02)2630-1222，或向往來金融機構洽詢。
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