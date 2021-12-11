年底耶誕跨年熱鬧氛圍，樂壇新人小玉兒近來應景推出電音舞曲〈刷起來〉，邀來「電音教主」大芭比（安苡葳）跨刀獻聲，2人這回組成限定女團「芭比Q」要用歡樂的音樂陪伴大家迎向嶄新的2022，大芭比回想起過往女團點滴，「芭比Q從無到有，就像青春的跑馬燈，歷歷都重現往日的芭比雙人組合，一正一副的分工合唱，都是美好的回憶，再次的製造回憶，是我想都沒想到的感動，右手邊的空位置，再次能重溫唱跳組合」，更幽默說：「這次組合是買小送大。」

大芭比唱紅〈觸電〉、〈使勁搖〉等夯歌，是各大KTV包廂必點High歌，更成為大陸抖音火紅神曲，這次來勢洶洶再度攜手女伴出擊，挑戰電音唱跳曲風，小玉兒直呼：「這次要跳脫以往抒情歌的詮釋方法、放下包袱！揣摩本土味，我是一個完全不會跳舞的人，這首歌練了約一個月，老師花時間教我基礎律動，有種被集訓的感覺，之後都要定期上舞蹈課了，邁向唱跳之路。」

他們邀來水產教父阿賢破例客串MV，在鏡頭前賣力叫賣為MV增添亮點，大芭比笑說：「感謝水產教父的參與快樂的MV，專業的叫賣強勁，現場讓大家填飽很多笑點，水產教父連爆青筋都很順暢，讓我都想學賣海產了。刷起來～叫賣創造我的第二春。」小玉兒稱讚水產教父敬業，「近距離接觸帶貨直播主感覺非常有趣，也會去觀摩他直播的互動方式，人非常親民nice。」