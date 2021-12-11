中央氣象局表示，今天(11日)氣晴朗穩定，明(12日)東北季風將增強，晚上將變天，北部、東半部陸續轉濕冷，連續三天，其中下周二清晨最冷，預測低溫15、16度。

明天(12日)北部、東半部地區降雨機率增加，容易出現局部性短暫雨。(圖／中央氣象局))

明天(12日)白天開始東北季風將增強，北部、東半部地區降雨機率增加，容易出現局部性短暫雨，尤其是東北部地區及大台北山區有局部較大雨勢發生的機率，其他地方仍為多雲到晴的天氣；氣溫方面，白天高溫北部、東半部大約23、24度附近，中南部還是有25到28度的溫度，不過入夜後，各地低溫都下降至17到20度附近，感受上有涼意。

下周一(13日)至下周二(14日)清晨東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，東北部地區及大台北山區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區仍為多雲到晴；氣溫方面，北部、東北部及東部高溫約19至21度，夜晚清晨預測低溫15、16度，整天感受較涼冷，其他地方白天高溫落在22到25度，清晨低溫約18到20度左右，日夜溫差大。

下周二(14日)白天至下周四(16日)東北季風減弱，風向轉為偏東風，北部及東北部氣溫稍回升；迎風面東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。