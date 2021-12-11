日本台灣交流協會將果色鮮艷的高雄六龜蓮霧妝點成女兒節雛人形，並搭配台日國旗摺成的小紙鶴。（行國處提供）

比利時家喻戶曉的藍色小精靈與「雄食在物產箱」合照。（行國處提供）

加拿大芮喬丹代表以手持加國特產龍蝦與頭頂高雄六龜蓮霧的趣味開箱照片分享高雄物產。（行國處提供）

美國在台協會高雄分處長禹道瑞比讚支持高雄小農。（行國處提供）

高雄市政府精選在地小農生產的當季六龜蓮霧、山茶、大崗山龍眼蜂蜜、大樹玉荷包啤酒及荔枝果醬、綜合果脆等，組成「雄食在物產箱」，產地直送國外駐台單位，與使節代表一同分享，也意外掀起一波高雄農產的開箱文。

「2021駐台使節雄食在」透過寄送物產箱並附上高雄優質農產介紹及致意小卡，希望讓疫情期間許久未歸鄉的外國使節代表暫時忘卻工作辛勞。高雄市長陳其邁也希望藉此對在台灣持續努力推動雙邊關係的駐台單位表示感謝。

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅日前拜訪陳其邁時率先開箱，陳其邁在臉書分享後，AIT高雄分處、比利時台北辦事處、聖克里斯多福及尼維斯大使館、德國在台協會、日本台灣交流協會等外館單位，也陸續於官方臉書貼文。

高巿府行國處表示，加拿大駐台北貿易辦事處分享芮喬丹代表嗨到頭頂蓮霧的趣味模樣，紐西蘭商工辦事處則將高雄與紐西蘭的物產混搭組合出新風味。透過「雄食在」的開箱分享，高雄的農物產也活潑生動地呈現在社群網站。

對於國際好友及友邦的響應串連，陳其邁表達感謝，讓高雄在地豐碩的農產品能推廣至國際，並與駐台單位加強連繫及互動。行國處長項賓和說，未來將持續以更多元彈性的國際交流方式，展現不同風貌的高雄產業實力。

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