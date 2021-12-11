高雄市長陳其邁（右二）11日晚間到湖內區慈濟宮保生館參加「四個不同意，台灣更有力」宣講晚會。（林瑞益攝）

副總統賴清德11日到湖內區慈濟宮保生館參加「四個不同意，台灣更有力」宣講晚會，高雄市長陳其邁也出席宣講。賴清德逐一分析四個公投議題，分析票投同意會對台灣造成的影響，尤其他曾任台南市長，知道興達電廠對於南部是必要之惡，但三接站完成建設，將能讓興達電廠降載發電，電廠中的燃煤機組也能加速除役，對於改善南部的空氣品質至關重要。

賴清德表示，這四項公投案關乎國家進步，請大家支持政府的提案，這四個公投案都是20年以上的議題了。台灣社會應該要團結，好不容易有結果，不要再翻桌，不要再內亂，大家要團結，把門打開，把路鋪好，讓下一代在國際社會更有競爭力。這場活動有近1500位民眾參加，到場聆聽。

陳其邁說，反美豬是台灣要不要參加CPTPP的公投，台灣要加入國際貿易組織、與其他國家談FTA，國際標準就是最重要的依據，美豬的萊克多巴胺殘留符合國際標準才能進口，他與賴清德都是公衛專家，請大家聽專家的建議，在公投投下不同意票。

民進黨立委邱志偉指出，公投票對台灣未來的影響深遠，高雄一定要衝出最高的不同意票，展現守護台灣未來的決心，距離公投僅剩倒數一周，懇請鄉親再多向親友拉票，多一張不同意票，台灣要往前邁進就踏出更堅實的一步。