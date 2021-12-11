大陸河南1對長相極相似的雙胞胎姊妹花意外分別愛上一對親兄弟，如此奇妙緣分讓她們決定共同舉辦婚禮，有趣的是她們還選擇相同婚紗、打扮，連新郎也穿得一模一樣，讓婚禮現場宛如2對「複製、貼上」的新人走在紅毯，許多網友就笑說根本認不出來，雙方的親友應該很困惱。

據《看度新聞》報導，大陸鄭州有對雙胞胎姊妹意外愛上一對親兄弟，如此的巧合讓姊妹大感意外，感情甚好的2人甚至決定共同在同一天舉辦婚禮，連婚紗都選擇一模一樣的款式，婚禮當天2名新郎身著相當款西裝，各自牽著「幾乎一樣」的兩姊妹，之後換上另一套中式禮服也是2對新人完全相同款式。

大陸1對雙胞胎姊妹花愛上一對親兄弟，她們決定共同舉辦婚禮，選擇相同婚紗、打扮，連新郎也穿得一模一樣，讓婚禮現場宛如2對「複製、貼上」的新人。（翻攝自秒拍）

2姊妹嫁給2兄弟的消息在當地傳開引發討論，網友紛紛笑說根本是複製貼上的2對新人，一時間根本無法分出來，各自的親友要分辨應該很困難，網友紛紛留言笑說，「會不會認錯」、「哇，一定是特別的緣分」、「那麼問題來了，以後的孩子是喊叔叔還是姨夫」、「就好奇，他倆對的小孩兒會不會長的一樣」、「真好，沒有妯娌關係」。

美國也有一對25歲雙胞胎姊妹凡妮莎（Venessa D'Arpino）和凱莉莎（Kerissa D'Arpino）去年6月與1對29歲雙胞胎兄弟盧卡斯（Lucas Sealby）跟雅各（Jacob Sealby）相識相戀，現在4人同住一屋簷下，他們笑說4人相遇的機率是百萬分之一，如今4人是最好的朋友，同居後又比以往更親密。