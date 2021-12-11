大陸超模艾尚真不僅擁有180公分的高挑身材，勻稱的比例和完美的曲線，讓她被網友封為「中國第一黃金比例身材」，不過她在事業高峰時，選擇走入婚姻，淡出螢光幕前，2019年後就鮮少更新微博，直到上個月才久違曝光近照，令網友驚艷不已。

艾尚真2008年參加國際中華小姐比賽拿下季軍，並因此踏入演藝圈，隔年她獲得韓國青年歌手大賽冠軍，並以表演嘉賓身份出席RAIN亞洲巡迴演唱會表演嘉賓，而她也開始走秀活動，曾擔任LV、Gucci、Calvin Klein等國際知名品牌的模特兒。

艾尚真近照身材依舊保持得宜。(圖／翻攝自艾尚真微博)

她也在2010年香港的世界盃擔任足球寶貝，之後出演大陸首部自制美劇《貓人女王》，更跨足戲劇圈、綜藝圈等，人氣持續攀升，美貌漸漸在香港、韓國等地受到關注。

而擁有傲人身高及勻稱體態的艾尚真，被公認為黃金比例的超模，黃金比例身材，是以肚臍為界，上下身比為5：8，因此她也譽為「中國第一黃金比例」，但她在事業高峰之際，和圈外男友結婚，漸漸淡出演藝圈。

艾尚真因好身材被譽為「中國第一黃金比例」。(圖／翻攝自艾尚真微博)

艾尚真擁有高挑勻稱身材。(圖／翻攝自艾尚真微博)

而她2019年之後，微博也沒在更新，上個月她久違PO出健身照，只見35歲的她，依舊保持前凸後翹的傲人曲線，纖細體態令網友驚艷不已，「媽呀，居然更新了」、「王者歸來」。