民進黨團11日在三重綜合體育場舉行「四個不同意 台灣更有力」，現場聚集千人拿著旗幟支持。(戴上容攝)

1218公投在即，民進黨團11日在三重綜合體育場舉行「四個不同意 台灣更有力」，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦等人前來助講，鄭文燦針對能源議題助講，他表示，朱立倫應該跟新北市民道歉，因為當選前後說把不一，為了政治恐讓台灣陷入核災風險，國民黨4公投都是害台灣。

民進黨團11日在三重綜合體育場舉行「四個不同意 台灣更有力」，新北市議員陳啟能、彭家芸、李坤城等人依序上台講述4個公投案，晚間8時許桃園市長鄭文燦上台助講，現場聚集千人拿著旗幟支持。

鄭文燦指出，朱立倫當新北市長說沒有核安就沒有核四，他在的一天就不會運轉，現在當上主席改口說台灣要核電、核四要重啟，如果國民黨堅持核四要重啟，朱立倫應該跟新北市民道歉，因為新北市有三個核電廠，他過去主張完全不一樣，不能為了政治，讓台灣陷入核災風險。

鄭文燦說，國民黨七年前為了停建核四缺口，說要在觀音大潭電廠擴建三個機組，同時說要興建三接，那時候沒有藻礁也沒有海岸保護，等蔡總統上任，為了保護藻礁跟海岸，後退1200公尺，讓大潭海岸完整保留，只用了原本十分之一的土地，現在藻礁跟三接共生雙贏。

鄭文燦表示，國民黨還說要把三接遷建到台北港，一定會破壞生態，拿一個不可能的方案來破壞三接興建，大潭電廠也即將完成機組，無法運轉則少了6.3％的電力，假設三接沒有辦法完成，大潭電廠沒有辦法發電，台中電廠500萬噸的煤，台中、彰化、雲林霧茫茫，很多科技廠都沒有辦法發電。

鄭文燦說，用電沒有藍綠差別，你我都要面對，民進黨用最大力量讓台灣沒有用電風險，用最大力量讓藻礁、海岸得到最好保護，這四個公投國民黨每個主張都是要放大石頭當路障，請大家用選票支持蔡政府領導的正確路線，用四張選票來保護台灣，不同意，讓台灣越來越好，四張不同意、讓台灣穩定發展。