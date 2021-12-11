今天在美國籃球場上出現一項驚人壯舉，佛羅里達州高中女球員哈娜(Hannah Kohn)有如柯瑞(Stephen Curry)上身，在一場比賽中狂飆19記三分球，打破了全美高中紀錄，最後她轟下61分，並率領所屬的Hagerty高中以88：23大比數血虐對手，這場比賽轟動了美國籃壇。

2023 shooting guard Hannah Kohn just set a new NATIONAL RECORD with 1⃣9⃣ 3's made in one game! 🤯 @HannahKohn2 @HagertyGBB



She finished with 61 points and also tied the National Record for 3's made in a half with 11. pic.twitter.com/bl0tao4IfV — BallerTV (@BallerTV) December 9, 2021

在比賽中哈娜彈無虛發，上半場就投進11顆三分，而據說球隊也非常樂意讓哈娜打破紀錄，讓她在下半場繼續擁有球權，不過投外線可不是那麼容易，有時就算對方讓出大空檔給你，也不一定能投進，完全要依照個人手感，而哈娜沒讓隊友失望，下半場她又進了8顆之多。

之前在美國高中的歷史三分球紀錄是17顆，哈娜今天完全飆破歷史，看來這個紀錄要被突破非常有難度，她今天光這19發三分就拿下57分，最後共拿下61分，除了她以外隊友僅拿下21分而已，可說是光靠她一人就殺死對手，另外對方整場比賽只拿下23分，想必Hagerty高中的防守實力也非常可怕。

NBA歷史單場最多三分球紀錄由克雷湯普生(Klay Thompson)創下，2018年10月29日他飆進了14顆，而巨星級隊友、目前歷史三分球總數將來到第一的柯瑞(Stephen Curry)則進過13顆，他在2016年比賽17投13中，打破柯比布萊恩(Kobe Bryant)、馬歇爾(Donyell Marshall)保持的12顆。