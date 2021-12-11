2022環球時報年會今在北京舉行。在「中國經濟：2022年會創造驚喜嗎？」的討論中，北京大學經濟學院教授曹和平說，疫情讓中國經濟總量超越美國的時間點提前了。

對於今年的中國經濟及與美國經濟間的差距，曹和平指出，前三季中國的GDP增長是9.8％，第四季度經濟增長假定是5％，今年GDP增長應該是8.7％左右。美國第一季度增長是6.1％，第二季度是4.5％，第三季度是2％，第四季度假定達到6％，美國經濟增長今年就應該在3％左右。這樣中國經濟今年絕對增加值應該是1.5兆美元，按照現在的匯率，美國經濟增長量應該是8000億美元，中國與美國經濟絕對差距減少了7000億美元。

曹和平稱，這樣下來，兩國經濟總量加起來還差4.2兆美元，如果按照每年8000億速度追趕，5年就是4兆美元，考慮匯率稍微波動1-2個百分點。換句話說，疫情出現之後，按照現在的增長速度，中國到2025-2027年，經濟總量跟美國相比可能就差不多了，這個時間點就來了。

談到目前對中國人口出生率擔憂的聲音，曹和平說，中國絕對人口在減少沒錯，多一個孩子的尿布，多一個嬰兒的奶粉，都是經濟增長，但是1980年的時候中國就是希望人口減少，那時特別羡慕西方國家，因為比中國人少，生活這麼好。現在社會上有一種預期，即人口一減少，壞事就來了，這種推斷恐怕也是沒有什麼道理的。而從美國經濟和中國經濟明年以及未來5年的增長趨勢上看，「我的推斷是非常的樂觀」。

曹和平還提到，中國現在的服務業占國民經濟的比重增長到54％，10年前是44％，而美國服務業占比是82％，英國是92％，經濟越發展，傳統部門吸收的勞動力就越少，工資也越低，後果是增長的鴻溝出現，貧富懸殊成了一個比增長速度或其他問題更加突出的問題。所以結論就是，現在這種增長，好處是技術大爆發，壞處是原來的管理、原來的增長方式、原來的理論判斷都不管用了，我們需要換一個腦袋。