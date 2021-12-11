1218公投在即，民進黨團11日在三重區體育館舉行「四個不同意 台灣更有力」，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦等人前來助講，行政院長蘇貞昌表示，宜蘭縣長林姿妙、朱立倫、侯友宜等人都不同意重啟核四，民眾千萬不要被國民黨騙騙去，千萬要投下4個不同意。

民進黨團11日在三重區體育館舉行「四個不同意 台灣更有力」，新北市議員陳啟能、彭佳芸、李坤城、李倩萍等人依序上台講述4個公投案，現場聚集千人拿著旗幟支持。

蘇貞昌高舉他的專屬撞球棍、指著簡報，向台下民眾報告民進黨執政以來政績，包括防堵非洲豬瘟、防堵新型冠狀病毒，增加育兒、不孕症、長照等補助，還提高勞工、軍公教薪水，引起台下民眾拍手叫好。

蘇貞昌表示，蔡政府在新北建設上萬個停車位、4個交流道100多億等諸多建設，這些都要感謝立委余天的幫忙，國民黨在國會殿堂丟水球、灑麵粉，擋前瞻及外交預算，還在立法院丟水球、灑麵粉及丟豬內臟等脫序行為，「四項公投案，國民黨是要亂台灣」。

針對能源、核安議題，蘇貞昌說，國民黨、宜蘭縣長林姿妙、朱立倫、侯友宜等人都不同意重啟核四，馬總統232公頃蓋在藻礁上，蔡總統為了保護藻礁，只占用23公頃。

蘇貞昌提到，萊克多巴胺牛肉自國民黨時期開放已經9年，至今一年進口高達6噸，含萊克多巴胺豬肉不似國民黨所抹黑的那樣有問題，台灣不能自外於國際社會，若要加入國際貿易組織，台灣必須按照國際標準開放公平貿易。蘇貞昌呼籲在場民眾，一定要出來投票、一定要4個不同意，讓台灣更有力。