1名女網友日前抱怨男友的妹妹平時在家中喜歡穿得非常少，某次她與男友窩在沙發看電視，男友妹妹還硬要勾著男友的手待在一邊，最扯的是對方將男友的手直接放在胸部上，讓她相當傻眼，怒說「這是在跟我宣示主權嗎？」其他網友則說「只好把妹妹介紹出去了！早日讓人領走」、「男友是妳的，兄妹不可能啊」。

該名女網友在爆料公社「匿名公社」上發文表示，她男友的妹妹平時待在家就穿得非常少，讓她直呼「壓力很大」，日前她與男友坐在客廳沙發上看電視劇時，男友妹妹竟也湊上來，甚至將男友的另一隻手抱著，最誇張的是「整隻手都壓在奶奶（胸部）上面」，讓她不知道該怎麼向對方表達想法，PO文說「我該怎麼辦？這是在跟我宣示主權嗎」。

女網友抱怨某次她與男友窩在沙發看電視，男友妹妹還硬要勾著男友的手待在一邊，最扯的是對方將男友的手直接放在胸部上。（翻攝自爆料公社「匿名公社」）

其他網友則留言說「換妳跟他比啊，除非妹妹比你辣」、「只好把妹妹介紹出去了！早日讓人領走」、「把妹妹介紹給我，我幫你帶開」、「把妹妹介紹給網友認識，她有男友妳就安心點了吧」、「這穿著打扮不像妹妹，有點像競爭對手，向你示威應該早有一腿」、「男友是妳的，兄妹不可能啊」。

先前也有名網友至「匿名公社」投稿表示，她男友的妹妹平時會穿著很薄的衣服在家走動，或是僅只穿睡衣，而且都沒有穿著胸罩，直接激凸給男友和她看，而男友還說他們兄妹從小就一起睡一起長大，要她別介意，她事後PO文說「我這樣算是在吃醋嗎？」