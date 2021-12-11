《名偵探柯南 緋色的彈丸》在日本獲得新台幣約18.5億高票房。（myVideo提供）

《鬼滅之刃：遊郭篇》在日本放送5分鐘後迅速登上日本推特排行榜第一名，20分鐘後登上世界推特排行榜冠軍，並打中日本上班族的心，其中在《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》打敗「大哥」煉獄的反派猗窩座意外引起大眾同情，因為他在消滅炎柱後帶傷向鬼舞辻「無慘大人」報告戰績，卻被罵得狗血淋頭，質疑猗窩座為何沒有打敗其他柱，讓許多「社畜」看完後心有戚戚焉，直罵無慘是黑心上司。

《鬼滅之刃》本季一開場就祭出劇場版「大哥」煉獄杏壽郎的最後戰鬥畫面，讓影迷瞬間淚崩，另一看點則是「鬼殺隊」炭治郎、我妻善逸和嘴平伊之助將跟著「音柱」宇髄天元前往日本花街滅鬼，3人在宇髄天元前集結時的帥氣模樣彷彿「鬼殺戰隊」。此外，主角炭治郎為了傳遞大哥的遺言，負傷走到煉獄老家，未料杏壽郎的父親槇壽郎卻不停辱罵已死的杏壽郎，槇壽郎又意外驚見的炭治郎身上戴著的飾品可能與「最強呼吸」有關，懷疑炭治郎來挑釁，兩人因此大打出手，再度引起動漫迷對最強呼吸的好奇心，而大哥的弟弟千壽郎面對哥哥的死，堅強正面的態度恰好和父親產生反差，不少人在看到千壽郎和炭治郎的對話時淚不成聲。

另外，劇場版《名偵探柯南：緋色的彈丸》因疫情問題從去年延至今年上映，在日本獲得新台幣約18.5億（76億日元）高票房，榮獲日本第66屆「電影之日」優秀銀獎，本片是首度在劇場版中集結謎樣男子赤井秀一一家人現身，劇情描寫日本為舉行世界級運動盛事，開通擁有先進技術、最高時速的新幹線後發生一連串意外，無論柯南粉或鐵道迷都千萬別錯過本片。新一季《鬼滅之刃：遊郭篇》以及劇場版《名偵探柯南：緋色的彈丸》可在myVideo線上觀看。