前駐尼加拉瓜大使吳進木在尼加拉瓜與我斷交前1個月請辭退休，後又獲得尼加拉瓜授予國籍，國民黨副主席連勝文今天表示，「蔡女士」如何想他不知道，但蔡英文總統可能大部分時間都在洗腦老百姓對公投投四個不同意，對此事可能不是很了解，而其下屬可能也忙著編造謊言洗腦民眾，對邦交國狀況都不知道。

連勝文下午出席「中華民國道教法師聯合總會」，被問到民進黨在高雄公投宣講請來辣妹熱舞暖場，連嘲諷，「是不是因辦活動人比較少，要用辣妹吸引群眾」，他說，民進黨走到這種地步，可能是對於公投議題掌握有限，民眾可能沒有完全接受民進黨的洗腦，畢竟台灣民眾真的沒那麼好騙。

談到尼加拉瓜與我國斷交，連勝文表示，過去國民黨執政，透過和平與穩定的兩岸關係，同時確保外交休兵，在國際上對外交往有很長一段時間，中華民國維持住邦交國數目，這次證明民進黨烽火連天，與對岸採取衝突態勢，對於維護我對外交關係交往是否有任何幫助，令人懷疑。

連勝文指出，中華民國對外關係、對陸關係，是相輔相成，若我們在國際上採取極其衝突方式，兩岸關係勢必受影響，同樣地，兩岸關係採取衝突，一樣也會衝擊國際關係。