2021香港線上影展以「香港記憶香港情」為策展主題，精選6部香港電影，讓台灣觀眾再次看見近期香港電影及影人們的創作能量。今公布首波片單，由榮獲金馬獎新演員、改編劇本、原創歌曲等6項大獎提名的《狂舞派3》打頭陣，導演黃修平延續7年前《狂舞派》的舞蹈熱血元素，在續集中更大膽融合香港在地議題，描繪原班班底顏卓靈、蔡瀚億、楊樂文代表的街頭力量，面對地產霸權，該如何在夢想與現實中抉擇與平衡，並找尋自我價值與定位，寫實呈現現今香港社會氛圍，讓許多香港影迷心有戚戚焉。

導演黃修平2013年推出《狂舞派》，描繪舞者們熱血築夢，讓影迷們再次重拾心中的夢想與希望，衝出1316萬港幣（約台幣4744萬）票房，被譽為是香港影壇的新一代奇蹟。如今相隔7年再推續集《狂舞派3》，導演黃修平回想創作源頭，透露當初希望續集能跳脫框架，比起創作出另一部熱血電影，他更希望能在作品中，以不同思維呈現社會變化，「我的創作在成長，社會環境也在變」。他選擇在《狂舞派3》著重創作者面臨的現實困境，並在片中虛構出不存在的戲中戲《狂舞派2》，讓同一批青年受邀「優化」在地老城街區的計畫，殊不知政客和地產商暗地裡其實另有所圖，沒想到2018年完成的腳本創作，如今看來卻意外貼近現今的香港情勢，黃修平不禁感嘆：「那時我城的動蕩還未開始。現在回看戲中的一切，心有難言的糾結。」

為讓影迷們進一步了解香港線上影展選片的幕後創作理念，主辦單位財團法人臺港經濟文化合作策進會、承辦單位佳映娛樂特地舉辦了線上電影導讀會，邀請資深影評人張士達擔任主持人，訪問熟悉香港影壇的創作者們，深入探討各作品的創作背景。曾參與《甜蜜蜜》、《金枝玉葉2》、《十月圍城》、《自由行》的香港知名作家暨編劇陳慧，便讚揚《狂舞派3》大膽跳脫前作，選擇在商業電影中探討社會現況，將被邊緣化的藝術工作者放進電影裡，「片中其實提到許多創作者面臨的問題，你是要選擇身在比較邊緣的位置，保留你的創作活力與空間，還是要被主流收編，有更多的資源做更大的夢。」即便片中提出很多現實問題，依舊沒有給出標準答案，「片中因為每個人都有自己去面對的方法跟態度。」

而片中劇情，其實同樣地也應對到如今香港影壇的嚴峻現況，陳慧表示：「說故事最重要的就是自由，其實我們也知道過程中也有一些限制，也是因為現實裡面有許多我們要去面對的，我們處理不來的，這樣故事才有意思，然後我們從故事中找到力量，這樣面對現實才會不一樣。」2021香港影展線上觀影僅限台灣地區，從12月29日至明年1月4日於「想映電影院」線上平台播映，將於12月15日起開放線上表單填寫限時限量索票，12月29日將於台北華山光點戲院舉行單場特別放映，歡迎影迷們細品香港電影再溫香港風華。