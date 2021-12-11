外媒報導，港股上市的遊戲業巨頭騰訊控股擬增持旗下芬蘭遊戲開發商Supercell的股權，此次增持將使Supercell的估值達到110億美元。
香港信報援引外電消息，騰訊於2016年以86億美元收購Supercell的82.2％股權，隨後引入中信資本、信達資產、浦發銀行、中航資本等七名投資者，以財團形式共同持有Supercell股權。到2019年，騰訊增持該財團的權益，使其對Supercell的權益由50％升至51.2％。此次騰訊也計畫向財團中的其他投資者買入股權，以進一步增持Supercell。
另一方面，市場研究機構Sensor Tower資料顯示，2021年11月騰訊旗下的「和平精英」和PUBG Mobile在全球App Store和Google Play吸金2.54億美元，年增46％，重新站上全球手遊暢銷榜榜首。其中，66％的收入來自「和平精英」iOS版本，PUBG Mobile在土耳其和美國市場的收入分別占7.3％和6.8％。
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