1名女外送員日前送飲料給2名男子，她卻發現其中1男子竟偷偷將某種不知名粉末倒進飲料內，甚至還拿給一旁的女子喝，她發現後趕緊制止女子喝下去，深怕是迷姦藥物，沒想到男子才趕緊解釋說該粉末是「酵素粉」，而且是倒入男子自己的飲料中，該外送員事後得知是一場誤會後才離開現場。

該名女外送員在臉書「外送師ㄟ543」發文表示，她日前外送3杯飲料給2名男子，送完沒有馬上離開，卻發現其中1名男子正朝著飲料內撒入粉末狀物質，之後1名女子與2男子碰面，男子疑似就把撒了粉末的飲料拿給女方喝，該外送員心想「靠X啊，他們到底在飲料放了什麼東西？他們是想用藥迷X她嗎？」

1名女外送員發現1男子偷偷將某種不知名粉末倒進飲料內，甚至還拿給一旁的女子喝，她發現後趕緊制止女子喝下去，結果全是誤會一場。（翻攝自臉書「外送師ㄟ543」）

該外送員說，她之後上前女子說不要喝那飲料，男子才趕緊解釋剛剛撒入的是「酵素粉」，而且是撒進男子的飲料中，男子之後還將自己的飲料拿給她看，她果真看到裏頭有粉末漂浮，才驚覺是誤會他人了，趕緊道歉離開，笑說「很慶幸是誤會一場 但希望大家可以雞婆一點 畢竟不知道什麼時候會發生遺憾」。

其他網友則留言說，「別覺得丟臉，你這是善舉」、「謝謝你的雞婆，也許哪天真的可以避免遺憾的發生」、「社會需要有你」、「世界上像你這麼好心勇敢的人很少了」、「你好有勇氣喔！我可能不敢當面說」、「說是酵素...但還是很令人懷疑」、「哪天真的遇到這種事，你就是拯救了那個人」。