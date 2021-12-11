吳翔震的「福山美緻」版畫，抽象風格十分討喜。（Avocado數位微噴輸出提供）

吳翔震去年舉辦「光合作用」個人畫展，獲得極高好評，讓人看到他演戲之外，驚人的繪畫藝術才華，下月他也即將在ONE ART Taipei 2022 藝術台北，與Avocado數位微噴輸出合作聯展，首度曝光「度假系列」攝影作品，以及「福山美緻」、「臉譜」版畫。

因為疫情，吳翔震原本的電影工作，延到明年，正好讓他籌備攝影及畫展。他平時喜歡帶著心愛的相機到處攝影，拍下生活中的感動，這次推出的度假系列，希望大家欣賞後，能產生愉快、放鬆、平安的感覺。另外，他將首次曝光的版畫，充滿想像力，童趣，可愛的風格，也與這次聯展主題相互輝映。去年吳翔震個展，在藝術圈獲得好評之外，演藝圈許多藝人也給予掌聲，辛曉琪，邵雨薇等人，去年到畫展現場想買吳翔震作品時已完售，這次他再辦展，已令許多好友及粉絲期待。

Avocado執行長賴致維表示，第一在One Art Taipei遇到吳翔震，深聊後，發現他除了擔任演員，也是一位熱愛創作的藝術家，從他描述創作的過程和對於藝術的想法，可以深深感受到他對於創作的熱情。第一次看到吳翔震的攝影創作感到非常驚喜，幾張由許多樹蔭構成的照片構圖非常協調，光影灑落舒服，看上去就像置身度假天堂一般，給人一種很放鬆很愉快的感覺。

畫作部份，賴致維認為吳翔震的（福山美緻）系列非常討喜，符合現在許多年輕人喜歡的形式，用一個可愛又帶點抽象的山、甚至你也會覺得像仙人掌，來表達吳翔震獨特的美感，這樣的畫作心靈肯定能療癒人心。如果說看藝術品是一種對心靈的治療，那吳翔震的畫作就是一帖最好的良藥。One Art Taipei將在明年1月14至16，在台北市西華飯店舉行。