新光金控旗下元富證券「2021元富盃尋找潛力股競賽」決賽於11日舉行，初賽經過元富投顧評審團嚴格評選後，遴選出16名晉級者進行口頭簡報及評審問答。歷經激烈競爭後，由台灣大學郝軒平同學獲得第一名10萬元獎金，第二名及第三名則由澳洲新南威爾斯大學張博凱同學及淡江大學葉建廷同學，分別獲得5萬元及1萬元獎金。元富證券總經理李明輝表示，元富持續推動金融教育，不斷向年輕人宣導投資前需審慎研究的觀念，因此特舉辦元富盃尋找潛力股競賽，期盼學生能夠按照專業的研究報告架構學習個股分析，強化研究產業及個股的基本功。競賽今年已來到第三屆，參賽學生所撰寫的研究報告水準皆有一定水準，顯示不僅競賽備受學生重視，也代表有愈來愈多年輕學子認知到研究的重要性，而這也是元富推動金融教育期盼能達到的目標。

決賽當天由元富投顧組成實力堅強的評審團，並於現場進行講評和指導建議，學生亦須如一般研究員向法人進行簡報般接受現場評審問答，讓學生了解正統的研究報告撰寫技巧，參賽者皆表示在整個賽程中受益匪淺，會後亦可直接與評審交流意見，達到產學交流的目的，且不單只有前三名者，只要表現獲得評審青睞，皆能獲得元富證券優先就業機會。

為讓更多人了解一份好的研究報告該如何撰寫，今年特邀請元富投顧研究員亦是第一屆冠軍來錄製宣傳影片，以過往參賽時的學生身分及現在從事研究人員的角度，分享如何尋找個股、資料搜集及研究報告架構梳理，影片觀賞次數達近五萬人次，除了給予欲報名競賽之學生正確的撰寫方向，也為所有影片觀賞者提供如何研究產業及個股的基本觀念。

元富證券長期投入金融教育推廣，以提升全齡金融素養為願景，從深根校園、減少產學落差、增進投資觀念到生活理財宣導等面向出發，開展多樣化的活動。未來，將持續發揮券商的專業角色，投入經營不同族群對金融知識的學習管道，呼應聯合國SDGs消除貧窮、教育品質及減少不平等三項目標，為社會注入更多正向能量。