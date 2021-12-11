台中市新社區，近幾年來已成為人文薈萃、餐飲名店匯聚的好地方！位於新社區中和街的「雅園溏」，是一座結合展覽、有機餐飲、教學的人文休憩空間，由董事長張秀如親手打造幼年故居而成，佔地面積廣達600多坪，室內外共有250個座席，並搭配在地有機蔬菜製作健康餐點，讓新社區又增添一座充滿藝文氣息的休憩場地。

「雅園溏」今（11）日舉辦盛大開幕活動，並同步展出黃一(文棟) 《茶與藝術的對白》創作展，現場還免費提供好茶讓與會賓客享用，打造茶香與人文融合的藝術饗宴，許多中部的藝文界好友前來共襄盛舉，台中市前文化局長、現任勞工局長張大春也到場祝賀，整個開幕活動熱鬧溫馨。

後疫情時代，生活除了民生消費，人們更追求內在人文素質含量，原於台中市西屯區營運的「漩品」茶空間，由東方茶文化著眼，致力於藝術與文化的推廣。

張秀如表示，幼年父親在新社種茶，耳濡目染下，對茶文化情有獨鍾，深入專研學習茶道文化，並成立「雅園堂國際有限公司」，經營茶商品、茶器具、茶席美學及茶文化相關產業與活動等，五年來經營有成。

為了提供更好的服務，張秀如將新社區中和街的兒時故居重新整理，親手打造符合茶與藝術所需的空間；保留老宅種植4、50年的樹木，紫薇、蘋婆、龍眼、荔枝、芒果、肉桂等樹木，並運用鄰近大坑竹林人文氣息，充滿自然生態池塘串起全園區動線，故更名同音「雅園溏」呼應。

為配合茶席泡茶，室外另建了一座燒柴老灶，白色炊煙自兩支煙囪裊裊上升，特別有一種思古幽情的境況，三個灶口還用來炒花生或以普洱茶煮茶葉蛋，添增佐茶美味。

「雅園溏」另一得天獨厚的天然湧泉，平均溫度攝氏21度左右，屬於冷泉，張秀如指出水質經檢測得PH值5.8弱酸性，堪稱美容級的優良水質。

張秀如表示，「雅園溏」提供茶、香、花與書法等多樣課程，教室可以容納70幾人，園外專屬停車場可停放50部汽車；每天皆有花藝、茶道、古琴、國畫、書法等教學課程。

開幕首展展出黃一(文棟) 《茶與藝術的對白》創作展。現任台中市墨海藝術協會理事長，黃一(文棟)另擔任江蘇省台灣小鎮美術館藝術總監，曾舉辦多次個展及參加海內外聯展，此次展出20件油畫及雕塑作品；黃文棟更於10月份開始，開課教授古法易經筋，分享70歲黑髮如壯年，強身健體的養身秘訣。