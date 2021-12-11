蔡英文逐一講述4個公投案，並請大家投下不同意票。（戴上容攝）

蔡英文逐一講述4個公投案，並請大家投下不同意票。（戴上容攝）

1218公投在即，民進黨團11日在三重區體育館舉行「四個不同意 台灣更有力」，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、立委余天等人前來助講，余天演唱「母親的名叫台灣」淚灑台上，蔡英文逐一講述4個公投案，並請大家投下不同意票。

民進黨團11日在三重區體育館舉行「四個不同意 台灣更有力」，新北市議員陳啟能、彭佳芸、李坤城、李倩萍等人依序上台講述4個公投案，現場聚集千人拿著旗幟支持。

晚間8時許，立委余天上台助講，他先呼籲大家票投4個不同意，並說吃到萊豬比重樂透的機會還小，隨後就演唱「母親的名叫台灣」，歌曲即將結束時，余天激動的流下男兒淚。

蔡英文表示，隔壁鄰居拿著飛機一直飛來飛去，台灣人表現非常好，都非常冷靜，大家都說蔡英文是台灣隊隊長，她身為隊長，也需要有隊友，台灣最珍貴的就是擁有民主，為了台灣的未來，一定要堅持下去，剩下七天，希望台灣拚過公投這關。

蔡英文說，台灣防疫做得很好，然而這段期間又有一個確診，請大家一定要注意身體健康，大家要好好洗手，注射疫苗才有保護力，台灣的能源轉型是重要的趨勢，台灣一定要使用安全、健康的能源，我們朝向世界的潮流在走。

蔡英文說，公投綁大選，當時耗費很多行政能源，大家排隊到很晚，為了不要耗費能源，因此要投下不同意，台灣的能源轉型不能倒退，萬一發生核災，後果不堪設想，大家不要寄望核四，重啟核四一定要投不同意，現在台灣經濟很好，尤其股市常常維持在一萬七千點，而且穩定供電。

蔡英文說，萊豬只要符合標準，就要讓它進口，遵守國際標準，要跟全世界做交易，讓其他國家接受我們，讓我們成為世界的一員，禁止美豬這題，大家都要投下不同意。最近看到很多假的文宣，但三重的人放心，如果余天打電話給你，就一定是真的，一人拉四票，把台灣防線守下來。