木蘭足球聯賽11日踢出突破性的1輪賽事，「最強外援」若林美里頭槌破門，讓衛冕者花蓮的跨季連續22場不敗、連續485分鐘無失球紀錄全都畫下句點，花蓮0比1不敵高雄陽信，也讓台中藍鯨重登聯賽龍頭寶座。桃園國際則以0比0戰平新北航源FC，開季8輪終於積分開張，儘管本季首顆進球仍未入帳。

藍鯨以2比0擊退台北熊讚，在本季木蘭聯賽只剩最後兩輪的情況下，藍鯨、花蓮同積17分，藍鯨藉1顆淨勝球優勢躍居龍頭。去年聯賽只拿1勝的陽信，如今成為木蘭聯賽復賽以來唯一的不敗勁旅（3勝2和），以3分之差緊追藍鯨、花蓮之後，成為后冠之爭的攪局者。

陽信今天和花蓮上演「矛盾對決」，花蓮上半場扛住陽信李綉琴、丁旗、楊雅涵的猛烈攻勢，下半場也回敬一波強攻，0比0局面僵持到第82分鐘，陽信楊雅涵右側角球吊到後點位置，李綉琴跳起搶點雖沒頂到，卻成功吸引防守球員，掩護後方包抄的若林美里頭槌破門。花蓮失球後連陳雅惠都負傷上陣搶攻，可惜卓莉萍的右腳射門打得太正，被門將陳巧倫沒收，也以0比1吞下本季首敗。

花蓮前鋒吳詩萍（左）與高雄陽信若林美里在中場拚搶。（中華足協提供）

若林美里賽後興奮表示，這是自己在台灣最重要的一顆進球！陽信教頭陳建志則說，角球攻擊李綉琴、林瓊鶯搶點會吸引很多防守者，原本就設定要搶第二點，若林就出現在正確的位置上，「她扛起責任，賽前跟全隊說只要團結一定可以贏，也真的做到了！」

若林美里在去年木蘭聯賽第3循環來到台灣，於聯賽最後1輪助陽信勝場開胡，今年留隊並接下隊長臂章，讓球隊脫胎換骨。其實此役若林上半場也曾扭到腳，教練團詢問狀況，發現她堅持拚戰的態度相當堅決，最後打滿全場還攻入致勝球，「就算沒力、很累也繼續去追，這是美里很讓人感動的。」陳建志說。

藍鯨今於主場迎戰台北熊讚，第31分鐘張季蘭左路吊中，賴麗琴搶在出擊的門將之前，以右腳被外側巧射破網，先馳得點，第41分鐘田中麻帆在禁區包夾下起左腳射入球門左下死角。藍鯨終場以兩球勝出，並靠陽信擊敗花蓮重登聯賽龍頭。

台中藍鯨賴麗琴（中）、田中麻帆（右）對台北熊讚先後破門。（中華足協提供）