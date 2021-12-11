手機功能不斷演技，幾乎無所不能，也讓人們更離不開身，不少民眾習慣睡前滑半小時手機，接著就放在床頭充電入睡，但不少人擔心手機發出的電磁波長期放在頭部旁邊對身體有負面影響，甚至罹患腦癌，還有人刻意買小枕頭壓在手機上面，試圖阻絕電磁波，對此醫師也針對此問題公布解答。

醫療談話節目《醫師好辣》，就針對手機放在床頭是否會對大腦造成傷害進行了討論，詢問現場來賓後，3名藝人都一致認為手機電磁波會對大腦產生影響，有人無奈表示工作需要，不能讓手機離太遠，也有人說睡前追劇，夢到劇中內容的機率特別高，質疑也是電磁波影響。

家醫科醫師洪暐傑闢謠，表示手機放床頭並不會增加腦癌機率，會覺得頭痛、眼睛痛是因為姿勢不良，加上光線不佳長時間使用手機才會導致。(圖／醫師好辣)

對此家醫科醫師洪暐傑也在節目上闢謠，表示手機放在床頭對大腦有影響的觀念其實是錯的，他說，研究指出，手機問世至今25年，全世界各國腦癌患者的比例完全沒有增加。

洪暐傑補充，研究中也指出，針對腦癌患者進行調查，發現許多患者腦瘤部分，也並非長在時常接聽電話的那一側，也就是說，手機電磁波與腦癌機率並無關聯。

洪暐傑透露，過去曾有年長患者習慣睡前使用手機，結果隔天起床頭痛不已，甚至連眼窩都開始發痛，看到電磁波消息後，認定自己得了腦癌，任憑醫師如何說服，拍X光也都不信。洪暐傑表示，事實上許多睡前手機族，長期下來姿勢不良，造成脖子到頭部的部分疼痛，加上長時間盯著螢幕，眼睛自然不舒服，也時常因此導致老花眼，但都跟腦部病變無關。