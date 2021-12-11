湖人今天在場上以116：95痛宰雷霆，報了過去輸球的一箭之仇，此戰主力內線安東尼戴維斯(Anthony Davis)並沒有上場，詹姆斯(LeBron James)狂砍全場最高33分，奪下這勝湖人戰績14勝13敗暫居西區第6，雖然贏球，但時好時壞的他們仍不被看好，據《ESPN》統計(此戰前)，湖人在場上的平均速度是聯盟最慢的。

I know we had all the "Lakers are old" jokes but they are literally the slowest team in the NBA...



-Average speed of 4.25mph (slowest in NBA)

-Spent 68% of the time walking on the court (highest in NBA) pic.twitter.com/UOHvvUho37 — NBA Memes (@NBAMemes) December 10, 2021

湖人目前在場上平均時速4.25英里，為全聯盟最慢，場上跑動距離6.3英里，聯盟第二少，在場上走路時間占全部比賽時間68%，是聯盟占比最高球隊，能大膽猜測和球隊平均年齡有關，目前湖人至少打10場比賽球員中，僅4位沒滿30歲，分別是戴維斯、蒙克(Malik Monk)、荷頓塔克(Talen Horton-Tucker)和瑞福斯(Austin Reeves)。

湖人平均年齡超過30歲，開季以來就一直是大家熱議話題，詹姆斯年底將37歲、韋斯布魯克(Russell Westbrook)33歲、霍華(Dwight Howard)36歲、布雷德利(Avery Bradley)31歲、狄安卓喬丹(DeAndre Jordan)33歲、安森尼(Carmelo Anthony)37歲、艾林頓(Wayne Ellington)34歲、貝茲莫爾(Kent Bazemore)32歲、隆多(Rajon Rondo)35歲。

這明顯反映在他們場上的防守，常常在比賽後半段分數就被拉開，或是上半場大幅領先接著卻被追上，而在進攻方面不像勇士有快速的導傳、快攻，時常淪為詹姆斯、韋斯布魯克、戴維斯持球單打的局面，效率真的不高，但要這些老將全場飛奔真的十分困難，會造成「走路」的狀況實在難免，比較令人擔憂的是比賽還常由年長的詹姆斯來接管。

而戴維斯本季獲得歷史75大球星頭銜，但在球場上感覺迷失了，目前他平均數據是24分10.2籃板3助攻1.3抄截2.2阻攻，命中率52.3%、外線19.2%、罰球72.3%，雖然帳面數據不差，但過去能裡能外的身手完全看不到，中遠距離投籃命中率大幅下降，在內線進攻也不夠強勢，才28歲的他更時常因傷掛免戰牌，就連巴克利(Charles Barkley)都忍不住批評！