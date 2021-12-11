中研院P3實驗室一名研究人員確診，傳出感染源是因被實驗鼠咬傷，引起各界討論和猜測。《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析，這件事情被爆出來，並不是要當成遮蓋某些東西的煙霧彈，而是製造緊張的氣氛，降低大家出門投票的意願。

吳子嘉11日晚間在自己經營的網路直播節目《董事長開講》中，談論和分析民進黨立委高嘉瑜遭施暴後續，以及P3實驗室研究員染疫事件。有網友問吳子嘉，「P3實驗室老鼠事件，是不是民進黨發射的煙霧彈？」同時，這名網友還問，「高嘉瑜是否需要發表不自殺聲明？」

對此，吳子嘉直言，「老鼠是胡說八道的，不是煙霧彈」，是要藉此搞出緊張氣氛，投票率會降低，民進黨怪招一大堆。接著，吳子嘉說，沒有人會去殺高嘉瑜，重點是她手上有沒有東西，如果他有下載一些林秉樞的機密資料，就麻煩了。

吳子嘉指出，高嘉瑜的前男友馬文鈺公也開對前民進黨立委段宜康嗆聲，要小心林秉樞有把他說的話錄音起來，而馬文鈺不是在江湖上行走的人，這次敢公開嗆聲，算是非常勇敢，而新潮流一定會報復，所以自己才希望高嘉瑜能夠把新潮流的一些東西爆出來。吳子嘉還認為，高嘉瑜和林秉樞之間的攻防，兩邊都會再繼續丟東西出來，而民進黨中央則希望他們都不要有動作。