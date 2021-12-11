首獎高雄福山國小團隊。（廣達文教基金會提供）

首獎福山國小課程架構。（廣達文教基金會提供）

台灣最具規模的教師「創意教學」競賽，「廣達游藝獎－創意教學」歷經兩個月賽事，總決賽在今（12/11）天經過一天激烈賽事之後，於傍晚圓滿落幕。

這一屆參與競賽的上百組教案，每一組都通過一學年教學現場實踐，教師參與這項競賽多秉持相互觀摩、學習與切磋的心。主辦單位之一的廣達文教基金會執行長徐繪珈，從初賽、複賽到決賽一路相伴，尤其看到最後總決賽八強卯勁相拼搏的場面相當有感，徐繪珈指出，因應108課綱訂出「自發」、「互動」、「共好」目標，參賽作品，相較過去歷屆展現的面向更全面，三個階段評審雖然各有所好，但在每一階段盡力精選出最適學生學習的教案作品。

事實上，這一屆複審時，原競賽規則從入圍15組中取7組進入總決賽，就因教案太過精彩，最後評審團決議取8組進入總決賽，並建議主辦單位將8組教案全部列入佳作得獎名單，徐繪珈開心地強調，這是避免遺珠之憾。因此，今天進入總決賽的團隊都是確定得到肯定的得獎團隊。

今天賽事順序以電腦亂序即時抽出，第一組出場的台南市安順國中與新民國小共組的跨年段教案「愛與美藝術大餐館」就讓現場色香味沖天，分享教案的教師妙扮大廚，詳述端出來的菜譜，語文是「前菜」、表演作「湯品」、視覺藝術為「主菜」、最後教師課程延伸和教學省思化成「甜品」，提供給學生的整體教案相當飽滿。

最後一組出場的是高雄市福山國小與鹽埔國中共同攜手策劃的「Niki 在線•愛在福山」教案，運用資訊科技融合生活、藝術、語文和綜合活動，設計出「Hello!妮好」、「就是喜歡妮」、「與妮同在」三種模組，引領學生藉由藝術創作改變學習思維，從而觀察人與自己、人與他人、人與環境關係，進而覺察自己、同理他人。

同為決賽評審的徐繪珈賽後分享表示，八強的教案課程都很優秀，也是學生的福分，畢竟是競賽，因此評委討論時更著重整體表現來擇優給獎。這一屆兩組獲得優等獎的作品，分別來自新竹縣的東興國小及台南市永康國中，東興國小以已故畫壇老頑童劉其偉及其作品為原型，設計「Max Walker」跨年段、跨領域主題式教案，藉助原鄉踏查、跨海視訊、息物投影等活動，涉足健體領域、戶外教學與資訊科技讓孩子在遊戲中激發自主學習的潛能。

台南市永康國中10位教師，扣準夏卡爾對妻子的「愛」與對故鄉土地的「鄉愁」，發展出「親藝」、「浸愛」、「履程」三項學習構面，這個名為「與夏卡爾一同打開永康夢與希望的窗」的主題教案，課程從全年級的藝術課程出發，延伸到的社會、藝術和綜合領域，都以夏卡爾不同風貌的畫作元素去構築生命教育及多元文化議題，讓學生從藝術探索自我、關懷家鄉、包容多元的過程中，開拓學習的視野。本屆首獎教案團隊，則由最後出場的是高雄市福山國小與鹽埔國中獲得。

「廣達游藝獎－創意教學獎」是由教育部與廣達文教基金會共同主辦，迄今已辦理十二屆，這一屆共有來自全國包括外島二十二個縣市，近200所國中小及高中，超過800名教師以跨學科、跨學齡、學校、跨縣市多種組合團隊方式報名獎項競逐。

(廣達文教基金會提供)